Djokovic perde final do ATP 250 de Belgrado para russo Andrey Rublev

Novak Djokovic, número 1 do mundo, perdeu neste domingo a final do ATP 250 de Belgrado para o russo Andrey Rublev por 2 sets a 1, parciais de 6-2, 6-7 (4/6) e 6-0. Djokovic, que buscava uma recuperação depois de ser eliminado na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, mostrou que ainda não está na sua melhor forma física e sofreu um 'pneu' no último set. O sérvio, que disputava seu terceiro torneio na temporada, enfrentou hoje um jogador do Top 10 pela primeira vez no ano.

Assim como nas rodadas anteriores, Djokovic começou bem o jogo, mas não foi regular no saque e acabou perdendo o primeiro set. Jogando em casa e empurrado por mais de 8 mil espectadores, 'Nole' equilibrou a partida e conseguiu vencer o segundo set, que durou mais de uma hora e foi decidido no tie-break.

No terceiro set, no entanto, o cansaço do sérvio falou mais alto e Rublev chegou à vitória sem perder nenhum game. "Depois de três sets, posso dizer que estou cansado, mas também satisfeito com a forma como consegui administrar meu físico para vencer as partidas anteriores", ponderou Djokovic depois da partida.

Ao chegar à final do torneio de Belgrado, 'Nole' melhorou seus números na temporada (agora são cinco vitórias e três derrotas), mas também mostrou que tem muito trabalho a fazer para chegar em condições de brigar pelo título em Roland Garros (de 22 de maio a 5 de junho). "As coisas estão progredindo lentamente, mas Paris é o objetivo principal e espero estar pronto até lá", afirmou o sérvio.

