Djokovic vence Ruud e é campeão do ATP Finals pela sexta vez

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou o ATP Finals pela sexta vez, ao derrotar neste domingo, o norueguês Casper Ruud, igualando o recorde de títulos de Roger Federer no torneio, que reúne os oito melhores jogadores da temporada. Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e meia de partida.

"Nole" encerra assim em grande estilo um ano que foi marcado por sua recusa a se vacinar contra a Covid-19, postura que o tirou do Aberto da Austrália e do US Open, mas que também teve o título de Wimbledon.

Ruud perdeu sua terceira final na temporada, depois de Roland Garros e do US Open. Mas 2022 é por enquanto o melhor ano de sua carreira, já que alcançou a segunda posição do ranking da ATP em setembro e na segunda-feira será terceiro. O jogo começou com boas trocas de bolas, com os dois tenistas confirmando seus serviços até a reta final do primeiro set, quando Djokovic conseguiu uma quebra para fechar em 7-5. No segundo set, o sérvio foi mais agressivo no início e quebrou o serviço de Ruud no quarto game para abrir 3-1 de vantagem, que administrou sem conceder nenhum break point até o final da partida.