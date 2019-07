Dois meses após enfarte, Casillas se apresenta para pré-temporada no Porto

publicidade

O Porto iniciou nesta segunda-feira a sua pré-temporada, na Cidade do Porto, com uma "novidade" no elenco. Exatamente dois meses depois de sofrer um enfarte durante um treino, o goleiro espanhol Iker Casillas se apresentou junto com o restante do elenco no centro de treinamento do Olival para iniciar os trabalhos sob a supervisão do técnico Sérgio Conceição.

"De volta ao trabalho. Primeiro dia", escreveu Casillas em seu Twitter. O goleiro de 38 anos e os outros 21 jogadores - entre eles os brasileiros Alex Telles e Otávio - se apresentaram e já realizaram nesta segunda-feira os habituais exames médicos e físicos nas próprias dependências do centro de treinamentos do Porto.

Recentemente, o goleiro espanhol, campeão mundial em 2010 e europeu em 2008 e 2012, escreveu uma mensagem nas redes sociais desmentindo notícias da imprensa portuguesa de que teria decidido se aposentar. Porém, Casillas ainda não se manifestou de forma clara sobre o seu futuro, mas tem contrato com o Porto até 2022 - renovado 40 dias antes de sofrer o enfarte.

A tendência é que uma decisão de Casillas seja tomada após os exames médicos e os primeiros dias de preparação do Porto para a temporada 2019/2020, quando a equipe disputará quatro competições: Liga dos Campeões da Europa, Campeonato Português, Taça de Portugal e Copa da Liga Portuguesa. Do ponto de vista médico, o clube ainda não manifestou um prognóstico oficial sobre a condição do goleiro após o enfarte.