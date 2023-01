Dois meses após lesão, Mané volta a treinar com o Bayern de Munique

publicidade

O atacante senegalês Sadio Mané, voltou a correr, nos treinos do Bayern de Munique, nesta terça-feira, a três semanas do duelo contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ele havia sofrido uma lesão na fíbula direita, em novembro e não pôde disputar a Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar. "Ótimo te ver por aqui novamente, Sadio!", tuitou o Bayern, em postagem acompanhada de um vídeo do jogador de 30 anos saindo do vestiário e entrando no campo de treinamento.

Mané foi a principal contratação do time bávaro para a temporada, mas se machucou no dia 8 de novembro do ano passado, na goleada por 6 a 1 sobre Werder Bremen, pela 14ª rodada do Campeonato Alemão. Por conta da lesão, ele teve que passar por cirurgia no dia 17 de novembro e acabou ficando fora do Mundial do Catar.

No dia 14 de fevereiro, o clube alemão enfrenta o PSG no Parque dos Príncipes no jogo de ida das oitavas de final da Champions, com a volta marcada três semanas depois (8 de março) na Alemanha. "Não conto com ele para o primeiro jogo contra o PSG", tinha dito o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, em meados de janeiro, quando Mané já estava adiantado em seu programa de recuperação.

O Bayern de Munique é o maior campeão alemão da Champions League com seis taças.

Veja Também