Dorival Júnior é o novo técnico do Ceará

O Ceará anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do técnico Dorival Júnior para ser o substituto de Tiago Nunes, demitido na última sexta-feira. O treinador assinou contrato até o fim do ano e já orientou o elenco no período da tarde. Dorival Júnior, de 59 anos, está sem trabalhar desde agosto de 2020, quando foi demitido do Athletico-PR depois de uma sequência de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro.

Como treinador, Dorival comandou o Inter, e passou por Ferroviária, Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo.

Depois da carreira de jogador, encerrada em 1999, Dorival iniciou a atividade de treinador e acumulou a participação em vários títulos: Campeonato Catarinense 2004 (Figueirense), Campeonato Cearense 2005 (Fortaleza), Campeonato Pernambucano 2006 (Sport), Campeonato Paranaense 2008 (Coritiba), Campeonato Brasileiro Série B 2009 (Vasco), Copa do Brasil 2010 (Santos), Campeonato Paulista 2010 (Santos), Recopa Sul-Americana 2011 (Internacional), Campeonato Gaúcho 2012 (Internacional), Campeonato Paulista 2016 (Santos) e Campeonato Paraense 2020 (Athletico).