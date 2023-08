Dudu tem lesão no joelho, passará por cirurgia e perderá restante da temporada do Palmeiras

publicidade

Após deixar o campo ainda no primeiro tempo do duelo com o Vasco, Dudu teve lesões confirmadas nesta segunda-feira após a realização de exames, passará por cirurgia e deve perder os meses finais da temporada do Palmeiras. O atacante sofreu uma torção no joelho direito, com ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco.

Ainda no Allianz Parque, a condição de Dudu já preocupava comissão técnica e elenco palmeirense. No vestiário, os médicos realizaram as primeiras avaliações, no qual suspeitaram de lesão do ligamento cruzado anterior – fato que foi confirmado nesta segunda-feira. Ele foi substituído por Breno Lopes ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos.

O Palmeiras não divulga os prazos de recuperação da lesão de seus atletas e adota uma postura cautelosa, aguardando as primeiras respostas do atacante após a operação clínica. Dudu iniciará nesta semana a fisioterapia e passará por cirurgia nos próximos dias, ainda sem data marcada.

