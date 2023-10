Dunga, capitão do Tetra, completa 60 anos

publicidade

Carlos Caetano Bledorn Verri, o gaúcho de Ijuí, mais conhecido como Dunga completou 60 anos nesta terça-feira. Capitão do Tetra, e treinador da Seleção Brasileira por duas vezes, Dunga começou sua carreira como jogador profissional no Inter na década de 80 onde ajudou o clube a ser tetra campeão gaúcho.

Passou por importantes clubes brasileiros como Corinthians, Santos e Vasco. Em 1987, transferiu-se para o futebol italiano. Retornou ao Inter em 1998, onde ficou até se aposentar em 2000. Um ano antes impediu a queda do Colorado para a Série B fazendo o gol decisivo na vitória contra o Palmeira na última rodada daquele Campeonato Brasileiro.

Cria do Celeiro, capitão do Tetra e ídolo colorado.

Feliz Aniversário, Dunga! 👏 pic.twitter.com/Fpw4ZfQk8C — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 31, 2023

“Dunga entrou para a história do futebol mundial. Foi o nosso capitão do tetra. Disputou três Copas do Mundo como jogador e uma como treinador. Por tudo que o Dunga representa, a CBF lhe deseja muitas felicidades e muitos anos de vida, com muita paz e novas grandes conquistas na sua jornada”, comentou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Através do seu site, a entidade parabenizou o ex-jogador e treinador da Seleção Brasileira. “Parabéns a um dos grandes nomes da história da Seleção Brasileira e do futebol mundial”.

Como treinador Dunga começou sua trajetória na Seleção em julho de 2006, quando foi anunciado como substituto de Carlos Alberto Parreira. Conquistou os títulos da Copa América de 2007 e da Copa das Confederações de 2009. Encerrou seu primeiro ciclo após a Copa do Mundo na África do Sul em 2010, após eliminação nas quartas de final contra a Holanda. Voltou em julho de 2014 onde ficou no posto até junho de 2016. Ao todo, comandou a Seleção Brasileira em 86 partidas, obtendo 60 vitórias e 17 empates. Sofreu apenas nove derrotas.

Em 2013, Dunga foi chamado para treinar o Inter e encerrou a sua passagem em outubro daquele ano, depois de ser derrotado pelo Vasco, em jogo válido pelo Brasileirão. No comando do Colorado, o então técnico somou 25 vitórias, teve 18 empates e sofreu nove derrotas. Naquela temporada, o treinador teve de dirigir o time longe do Beira-Rio, que à época estava em reformas para a Copa do Mundo do ano seguinte, realizada no Brasil.

