Dupla Gre-Nal aposta na liderança de ídolos para a conquista do Campeonato Gaúcho de 2022

De um lado, o Grêmio tenta manter a hegemonia conquistada nos últimos anos no Campeonato Gaúcho, com os títulos vencidos entre 2018 a 2021, em busca de um pentacampeonato inédito para ele neste século. De o outro, o Inter tenta quebrar essa sequência diante de um rival um pouco mais fragilizado, com o recente rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Para isso, as apostas dos dois são nas lideranças de figuras conhecidas, respeitadas e idolatradas do torcedor. No lado do Grêmio, o capitão Pedro Geromel tenta erguer mais uma taça. Pelo Inter, o argentino Andrés D’Alessandro volta para encerrar de vez sua trajetória em busca de nova conquista do Campeonato Gaúcho.

Geromel em busca do penta

Nos primeiros jogos do Campeonato, o Grêmio deverá utilizar o grupo de transição, já que a pré-temporada do elenco principal ainda está em curso. No entanto, com o retorno antecipado, a estreia dos principais jogadores não deve demorar, e a torcida voltará a ver o ídolo Pedro Geromel em campo pelo Estadual.

Ele está muito acostumado a conquistar essa competição. Desde a retomada da hegemonia, com o tetracampeonato de 2018 a 2021 (três sob o comando de Renato Portaluppi e um com o técnico Tiago Nunes), o defensor sempre foi peça importante no sistema defensivo.

Expulso no primeiro jogo da final de 2015, contra o Inter, na Arena, deu a volta por cima nos anos seguintes. Esteve em campo em todas as finais vencidas pelo Tricolor: contra o Brasil de Pelotas, em 2018, contra o Caxias em 2020, e contra o Inter, em 2019 e 2021.

Ao longo da temporada 2021, no entanto, o Grêmio teve problemas para manter a dupla de zaga histórica atuando. O próprio Geromel esteve lesionado durante boa parte da temporada, o que também ocorreu com Kannemann. O argentino jogou no sacrifício e, após a campanha do rebaixamento, se submeteu a uma cirurgia no quadril.

Com a volta de Kannemann prevista apenas para o mês de abril, Geromel deverá ter outro parceiro na zaga no início do Gauchão. A expectativa é de que o recém contratado Bruno Alves, vindo do São Paulo, forme a dupla de zaga titular com o ídolo.

Retomada da hegemonia no Inter passa por D’Alessandro

O Inter tem uma peça importante para tentar reconquistar o Campeonato Gaúcho depois de cinco anos. Trata-se do ídolo veterano, de 40 anos, o argentino Andrés D’Alessandro, anunciado como um dos reforços para o início da temporada 2022 no mês de janeiro.

Além das conquistas mais importantes, como a Libertadores de 2010, D'Ale esteve em campo na última sequência de títulos estaduais, como o pentacampeonato de 2011 a 2015. Só não esteve no hexa, em 2016, porque tomou a decisão de deixar o clube no início de fevereiro.

O jogador teve seu retorno confirmado pelo Inter no dia 8 de janeiro, com contrato assinado por quatro meses. O objetivo nesta terceira passagem, além de jogar o Gauchão, é dar ao meia uma despedida diante do torcedor, algo que não ocorreu em sua saída, por conta da ausência do público nos estádios provocada pela Covid-19.

Foram 12 anos vestindo a camisa do Inter. Com ela, D'Alessandro soma 517 jogos, com 95 gols e 113 assistências. Entre estes, balançou as redes na final de 2011, na vitória por 3 a 2 sobre o Grêmio no Olímpico; na final do turno de 2013, na goleada sobre o São Luiz de Ijuí (o Inter venceu os dois turnos e ficou com a taça); e na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio no Beira-Rio, na final de 2014.

A última atuação de D'Alessandro com a camisa do Inter foi em dezembro de 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Brasileirão. Saiu para jogar no Nacional, onde disputou Campeonato Uruguaio, Libertadores e Sul-Americana. Agora, retorna para tentar colocar como capítulo final de sua vitoriosa trajetória o título no Campeonato Gaúcho de 2022.

Apesar de apostar na figura de D’Ale como liderança, ele não deve começar o Gauchão como titular. O esquema treinado pelo novo técnico, Alexander Medina, ao menos nos primeiros trabalhos, prevê uma dupla de volantes formada por Dourado e Edenilson. Na segunda linha, devem ser escalados Mauricio, Boschilia e Taison. Também por conta do aspecto físico e da idade, o argentino deverá aparecer pontualmente como alternativa vinda do banco de reservas.