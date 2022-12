Durante pronunciamento, Bolsonaro lamenta morte de Pelé: "O mundo chora"

publicidade

Durante a última live no cargo, transmitida nesta sexta-feira (30), o presidente Jair Bolsonaro (PL) lembrou da morte de Pelé e reforçou a admiração que o país tem pelo atleta. "Pessoa simples, mas que levou o nome do Brasil para os quatro cantos do mundo", disse. Bolsonaro decretou três dias de luto pela morte do Rei do Futebol.

O presidente também lembrou da mãe de Pelé, dona Celeste Arantes, que está viva e tem 100 anos, e destacou a dor de uma mãe ao perder um filho. Bolsonaro desejou conforto para ela e todos os familiares.

Em razão do luto oficial, as bandeiras posicionadas em frente aos órgãos públicos devem ficar a meio mastro, a partir da data da publicação do decreto.

Edson Arantes do Nascimento morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, em São Paulo, por falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein e recebia tratamento paliativo após ter descoberto um tumor no intestino.

Na quinta, após a notícia, Bolsonaro se manifestou pelas redes sociais. "O único tricampeão mundial demonstrou por suas ações que, além de grande atleta, foi também um grande cidadão e patriota, elevando o nome do Brasil por onde passou", escreveu.

Veja Também