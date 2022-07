Dybala é apresentado como novo reforço da Roma

publicidade

O atacante argentino Paulo Dybala, que chegou nesta janela de transferências à Roma depois de sete anos na Juventus, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira como novo reforço do clube e declarou que quer dar o "máximo" para ajudar uma "equipe jovem" que pode ter "ambição". Após o fim de seu contrato com a 'Juve', Dybala optou por assinar com a Roma por três temporadas.

"Adquiri experiência depois de todos esses anos na Juventus, um clube que está acostumado a ganhar e que te transmite isso desde o primeiro dia", explicou o jogador argentino em entrevista coletiva. "Vou tentar dar meu máximo, principalmente no vestiário, levando em conta que somos uma equipe jovem, para dar esta experiência, ajudar a ganhar e nos manter positivos nos momentos difíceis da temporada", afirmou.

A Roma, que foi campeã da primeira edição da Liga Conferência, terminou o Campeonato Italiano na sexta colocação e na próxima temporada vai disputar a Liga Europa. "A Roma ganhou um troféu muito importante, então podemos ter ambição diante do que está por vir", acrescentou o atacante, que se disse disposto a jogar "em qualquer posição" que for escalado pelo treinador José Mourinho.

Hoje com 28 anos, Dybala começou sua carreira na Europa no Palermo (2012-2015), antes de chegar às Juventus. Suas duas últimas temporadas foram marcadas por sequências de lesões.