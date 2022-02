Egito elimina Camarões nos pênaltis e vai enfrentar o Senegal na final da Copa Africana

publicidade

O Egito eliminou o anfitrião Camarões nos pênaltis (3 a 1 após um empate em 0 a 0), nesta quinta-feira, em Yaoundé, na segunda semifinal, e vai disputar a final da Copa Africana das Nações (CAN) contra o Senegal, que conseguiu sua classificação na quarta-feira.

A grande decisão de domingo também terá um duelo especial entre as duas estrelas do ataque do Liverpool: de um lado o egípcio Mohamed Salah e do outro o senegalês Sadio Mané.

O Egito quer ampliar ainda mais sua hegemonia na CAN: está em busca de seu oitavo título continental, enquanto o Senegal buscará o primeiro de sua história em uma Copa Africana, depois de perder duas finais (2002 e 2019).

Camarões, com cinco Copas Africanas em sua galeria, vive uma grande decepção em uma edição em que tinha grandes expectativas como anfitrião. Tal como aconteceu há 50 anos contra o Congo (1-0), em uma CAN disputada em casa, seu sonho termina nas semifinais.

Os camaroneses foram mal nas penalidades máximas nesta quinta: Harold Moukoudi e James Lea Siliki tiveram suas cobranças defendidas pelo goleiro Gabaski, enquanto Clinton Njié chutou para fora.

O único chute de Camarões em que a bola entrou no gol egípcio foi o do capitão e artilheiro Vincent Aboubakar (6 gols), mas não foi suficiente para os "Leões Indomáveis".

Gabaski, goleiro número 2 da equipe, já havia sido o herói de sua seleção nas oitavas de final contra a Costa do Marfim (vitória também nos pênaltis por 5-4 após empate em 0 a 0), aproveitando a ausência dos lesionados Mohamed El Shenawy.

A partida foi a primeira a ser disputada no estádio Olembé, em Yaoundé, desde a tragédia que aconteceu nas oitavas de final, quando houve uma 'avalanche humana' em um dos portões de acesso ao estádio que causou oito mortes durante o duelo entre Camarões e Comores.

O estádio, com capacidade para 60 mil pessoas, foi ocupado nesta ocasião com menos da metade de sua capacidade, com 24.371 torcedores nas arquibancadas, segundo o número oficial fornecido pelos organizadores.