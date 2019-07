Em evento, Neymar diz que está "quase 100%", mas evita falar sobre futuro

publicidade

O atacante Neymar esteve em um evento realizado na sede de seu instituto, na manhã deste sábado na Praia Grande (SP). Sem dar entrevistas, o jogador do Paris Saint-Germain limitou-se a fazer um pronunciamento, afirmando que já está próximo de se recuperar plenamente da lesão no tornozelo direito que o tirou da Copa América. Em meio a rumores sobre sua saída do clube francês, o atleta não comentou a respeito do seu futuro. "Estou muito feliz de estar aqui. A recuperação está boa, estou quase 100%. Vou brincar um pouco e bater uma bolinha com a galera", contou o jogador, com um novo corte de cabelo descolorido, no vídeo distribuído pela Red Bull, empresa organizadora do evento Neymar Jr's Five.

Neymar está sem atuar desde a contusão sofrida em 5 de junho, no amistoso da seleção brasileira contra o Catar, disputado em Brasília. Neymar tem sido alvo de especulações na pré-temporada europeia sobre a hipótese de se transferir para o Barcelona e já levou uma reprimenda pública do PSG por não ter se reapresentado no dia combinado, que teria sido a última segunda-feira.

Em resposta, o pai do jogador afirmou que o combinado era que ele voltasse às atividades no atual campeão francês na próxima segunda-feira. Antes disso, Neymar enfrentou a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade. O evento deste sábado no litoral paulista contou com jogadoras da seleção brasileira feminina, tais como Cristiane e Andressa Alves, amigos do camisa 10 do PSG, como Nenê e o lateral-direito Gabriel, e até o filho do jogador, Davi Lucca.

Na competição envolvendo atletas amadores que reuniu 50 times de 42 países, na última sexta-feira, a vitória foi da Eslováquia no feminino e da Hungria no masculino. Ambas as equipes jogaram neste sábado contra combinados formados por Neymar e seus convidados. O atacante fez um gol de letra e realizou algumas jogadas de efeito.