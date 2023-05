Em jogo emocionante, São Paulo vence e aumenta pressão no Vasco

publicidade

Em uma partida eletrizante no Morumbi, o São Paulo reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro ao bater o Vasco da Gama, por 4 a 2, na noite deste sábado (20), pela sétima rodada.

A vitória, depois de dois empates seguidos no Brasileirão, manteve a invencibilidade do técnico Dorival Júnior - agora de nove jogos - e colocou o Tricolor na sétima colocação, com 12 pontos.

Já o Vasco estacionou nos seis pontos e, sem ganhar há seis partidas, viu a pressão em cima de Maurício Barbieri aumentar. Na 16ª colocação, o clube pode terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

Movimentado

O primeiro tempo no Morumbi começou com o Vasco da Gama criando as melhores oportunidades, mas esbarrando em Rafael. Efetivo, o São Paulo abriu o placar na sua primeira chegada. Aos 24 minutos, Marcos Paulo cruzou rasteiro e Calleri se antecipou a Léo para desviar de carrinho.

Tinha mais emoção guardada para antes do intervalo. Em uma aula de contra-ataque, Rodrigo Nestor passou fácil por Robson Bambu e tirou de Léo Jardim para marcar o segundo do São Paulo, aos 42. Dois minutos depois, Barros cabeceou no canto de Rafael e diminuiu para o Vasco.

Antes mesmo do primeiro minuto do segundo tempo, Figueiredo cruzou, Rafael saiu errado e Gabriel Pec, com o gol aberto, acertou o travessão. A resposta do São Paulo veio em finalização de Luciano pela linha de fundo.

Na frente do placar, o Tricolor procurava valorizar a posse da bola, sem se arriscar muito. Até que, aos 37 minutos, Galarza recebeu dentro da área e encheu o pé para deixar tudo igual. O fim do jogo foi aberto no Morumbi.

Léo Jardim evitou o gol de Pablo Maia, mas na cobrança de escanteio não teve jeito. Beraldo recolocou o São Paulo na frente do placar aos 43 minutos. Na sequência, em mais um contra-ataque perfeito, Juan liquidou a fatura após passe de Wellington Rato.

Próximo jogos

Pela oitava rodada do Brasileirão, os dois times entram em campo no próximo sábado (27). O São Paulo recebe o Goiás, às 21h (de Brasília), novamente no Morumbi, e o Vasco visita o Fortaleza, às 16h (de Brasília), na Arena Castelão.