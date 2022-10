Endrick é destaque na imprensa europeia após gol pelo Palmeiras: "Fenômeno"

publicidade

A boa atuação de Endrick na vitória do Palmeiras sobre o Athletico Paranaense, pelo Brasileirão, ganhou destaque na imprensa europeia nesta quarta-feira. A joia das categorias de base do clube alviverde marcou o seu primeiro gol como profissional, se tornando o mais jovem a balançar as redes pela equipe paulista, com 16 anos, três meses e quatro dias.

O jornal As, da Espanha, classificou Endrick como "fenômeno imparável" e "novo menino de ouro do futebol brasileiro". O periódico destacou a carreira de sucesso do atacante nas categorias de base do Palmeiras e da seleção brasileira, além de elencar as suas qualidades dentro de campo.

"Centroavante, canhoto, poderoso com as pernas e com um instinto goleador impressionante, Endrick já surpreendeu com os juniores de Brasil e Palmeiras. Em poucos dias pode ser campeão do Brasileirão, seu primeiro título profissional. Neste momento já fez o gol que abre a sua conta na elite. Um fenômeno", escreveu o As.

O L’Équipe, da França, escreveu que o jovem atacante "nunca para de pular etapas", destacando o recorde alcançado pelo jogador no Palmeiras. O diário lembrou que Endrick realizou o feito antes de Neymar, que marcou seu primeiro gol em uma competição oficial aos 17 anos e 41 dias, e lembrou o interesse de gigantes do futebol europeu na "pepita" brasileira.

"O brasileiro, observado por olheiros de Rennes em março, agora interessa a todas as potências europeias. PSG, Barça ou Real Madrid, todos estão de olho nele. Seu contrato, até 2025, vem com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Uma quantia que não deve atrasar os pretendentes, enquanto o Real gastou 45 milhões por Vinicius no verão de 2018?, publicou o jornal francês.

O diário espanhol Marca também destacou o gol marcado por Endrick, ressaltando que o atacante quebrou um recorde de 106 anos que pertencia a Heitor (1898 - 1972), ídolo palestrino da década de 1920, que balançou as redes pela primeira vez como profissional com 16 anos, 11 meses e 14 dias. Segundo o jornal, a corrida pelo atacante palmeirense já começou e o Real Madrid é o principal candidato na disputa.

"Com Endrick o Real Madrid repetiu a estratégia das últimas contratações e a equipe se moveu em silêncio. Não há acordo, mas é verdade que a entidade madridista chegou muito perto do futebolista e seu ambiente", escreveu o Marca.

Na segunda-feira, o Marca informou que o Paris Saint-Germain teria oferecido 20 milhões de euros (R$ 102 milhões na cotação atual) pelo jogador de 16 anos, mas o Palmeiras negou. O jovem assinou seu primeiro contrato profissional, válido até junho de 2025 e com multa rescisória estipulada em R$ 311,4 milhões, em julho deste ano.

