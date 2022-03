Enxadrista russo Sergey Karjakin é suspenso por seis meses

publicidade

O enxadrista russo Sergey Karjakin, que disputou com o norueguês Magnus Carlsen em 2016 o título de campeão mundial, foi suspenso por seis meses de todas as competições internacionais nesta segunda-feira devido ao seu apoio à invasão russa da Ucrânia.

A comissão de ética da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) considerou que as declarações do russo de 32 anos, que apoiou fervorosamente a invasão da Ucrânia, poderiam "atacar a reputação do xadrez e/ou da FIDE".

Por isso, decidiu impor uma "proibição de participação" em qualquer competição organizada pela FIDE por seis meses, a partir desta segunda-feira.

Karjakin, atualmente é o 18º do mundo, iria participar do Torneio de Candidatos em Madri em junho, a principal competição individual de 2022 e que reúne oito jogadores para indicar o próximo desafiante que jogará com o campeão mundial, Magnus Carlsen.

A Federação Russa de Xadrez declarou em comunicado sua intenção de recorrer dessa medida que considera "discriminação".

