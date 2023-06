Equipe representante da região Sul é vice-campeã na 1ª Copa Brasil de Futsal de Nanismo

publicidade

A equipe SulReal, que representou a região Sul, foi vice-campeã da 1ª Copa Brasil de Futsal de Nanismo. O evento foi disputado entre os dias 6 e 10 de junho no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Além do SulReal, outros dois times participaram: o Centro-Norte, que representou as regiões Centro-Oeste e Norte, e Carioquinhas, que representou a região Sudeste.

Para chegar na final, o SulReal disputou quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Na grande decisão, empatou por 2 a 2 com o Centro-Norte no tempo normal, mas foi derrotado por 3 a 1 nos pênaltis, ficando com o segundo lugar. Confira, abaixo, todos os jogos disputados:

Primeira fase:

Centro-Norte 5 x 2 carioquinhas

Sulreal 5 x 1 carioquinhas

Sulreal 1 x 1 Centro-Norte

Sulreal 7 x 2 carioquinhas

Centro-Norte 1 x 1 Sulreal

Carioquinhas 2 x 5 Centro-Norte

Final:

SulReal 2 (1) x (3) 2 Centro-Norte

O time contou com os seguintes jogadores: Giovani Schweig, Jucinei de Fraga, Lorenzo Da Fré, Nathan Zocche, Oromar Miranda, Patric Abadi, Murilo Major, Saymon Pacheco, Victor Hugo da Silva, Jhonathan Marques. O técnico foi Roberto Garcia e teve como auxiliar Eduardo Costa.

