Erling Haaland é anunciado como novo reforço do Manchester City

A espera acabou. O centroavante Erling Haaland foi anunciado na manhã desta segunda-feira como novo reforço do Manchester City. O anúncio, feito pelas redes sociais do clube, usou uma famosa foto do atacante, ainda na época de adolescente, com a camiseta da equipe. A imagem foi atualizada com Haaland vestindo o atual uniforme dos Citizens.

O atleta, de 21 anos, que adquiriu notoriedade ao defender o Borussia Dortmund, da Alemanha, assinou um contrato de cinco anos com o time dirigido por Pep Guardiola. A relação de Haaland com o City é antiga por conta da passagem do pai, Alfie, pelo clube.

Durante sua trajetória no Dortmund, durante dois anos e meio, Haaland marcou 86 gols em 89 jogos. Por lá, conquistou a Taça da Alemanha e o prêmio de jogador da temporada da Bundesliga em 2020/1. “Este é um dia de muito orgulho para mim e a minha família”, disse ele Haaland. “Seguir os passos do meu pai e vestir a camisa azul-celeste será um momento incrivelmente especial", completou ao assinar o vínculo.