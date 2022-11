Esportes na areia crescem no Brasil e viram tendência para o verão 2023

publicidade

Esportes na areia estão caindo no gosto dos amantes de atividades físicas. Com a chegada do verão e do "calorzinho", Beach tennis, futevôlei, vôlei estão entre as práticas esportivas que mais aumentam no Brasil. De acordo com a Confederação Brasileira de Beach Tennis, somente o beach tennis, caracterizado por unir elementos de tênis, vôlei e frescobol, ganhou 500 mil praticantes desde que chegou ao Brasil, em 2008.

No entanto, por ser praticado em um solo irregular e instável, com maior impacto para articulações e músculos, são necessárias preparações específicas para evitar lesões. De acordo com o professor de Fisioterapia da FADERGS Gregório Tapia de Souza. "É essencial realizar um aquecimento prévio à atividade física, que pode ser uma caminhada mais intensa, para preparar os músculos".

O profissional indica que mesmo que alguma lesão aconteça, é importante não aderir a um repouso total. “Caso haja torção do tornozelo, que é um risco devido à instabilidade do terreno, a pessoa deve colocar gelo no local o mais rápido possível e passar a utilizar uma tornozeleira, para garantir segurança. Mas sem imobilizá-lo totalmente, isso causaria perda muscular e dificultaria o processo de recuperação”, ressaltou o fisioterapeuta.

Veja Também