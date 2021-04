Esportivo marca no fim e empata com o Ypiranga no Gauchão

publicidade

Ypiranga e Esportivo se enfrentaram em situações diferentes no campeonato na noite desta sexta-feira, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Enquanto um briga pela classificação, outro tenta evitar o rebaixamento. Neste duelo, muita transpiração, pouca técnica e empate em 1 a 1.

O Canário saiu na frente, com gol marcado por Tavison, aos 20 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Esportivo botou bolas no travessão, mas só chegou ao empate no fim do jogo, com gol marcado por Wesley Pacheco, aos 45.

Com o resultado, o Esportivo segue na zona de rebaixamento. Ocupa a 11ª posição, com oito pontos, um atrás de Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas. Já o Ypiranga é terceiro, com 15 pontos, e segue dentro do G-4 do Estadual.

O Esportivo volta a campo na segunda-feira, às 20h, quando recebe o Juventude, na Montanha dos Vinhedos. Um dia depois, no mesmo horário, o Ypiranga enfrenta o Caxias, no Estádio Centenário.