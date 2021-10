Estádio tem desabamento parcial de arquibancada durante jogo na Holanda

publicidade

Parte da arquibancada de um estádio na Holanda desabou, neste domingo. A ocorrência foi registrada na partida entre NEC Nijmegen e o Vitesse Arnhem. O jogo terminou 1 a 0 e não foram registrados feridos.

A parte inferior da estrutura, na área dos fundos do estádio do Nijmegen desabou quando algumas dezenas de torcedores pularam para comemorar a vitória do Vitesse junto aos jogadores do time, que estavam no gramado e se aproximaram deles.

Um contêiner localizado sob a arquibancada evitou que ela desabasse completamente. "Estou chocado com o que aconteceu", disse o prefeito da cidade de Nijmegen, Hubert Bruls, que estava no local acompanhando a partida. "Felizmente, pelo que sabemos, ninguém ficou ferido. Quero que uma investigação seja aberta o mais rápido possível", acrescentou o prefeito.

O atual Estádio Goffert (Goffertstadion), com 12.500 lugares, foi inaugurado em 1999 e pertence à Câmara Municipal de Nijmegen. "Um estádio que deveria ser seguro está desabando. Isso deveria ser objeto de uma investigação", reagiu a federação de futebol da Holanda (KNVB).