Estrutura para o sepultamento de Pelé começa a ser montada em cemitério de Santos

Os preparativos para o funeral de Pelé, que acontece nesta terça-feira, a partir de 12h, já começaram a ser feitos nesta segunda. O corpo de Edson Arantes do Nascimento chegará ao Memorial Necrópole Ecumênica, local da cerimônia, após um cortejo pelas ruas de Santos.

Segundo funcionários do local, apenas familiares de Pelé poderão estar presentes ao funeral. O Memorial ficará fechado para visitação durante toda a terça-feira.

Pelé morreu na última quinta-feira, vítima de um câncer de colon, descoberto em setembro do ano passado. Milhares de pessoas encararam um calor de mais de 30ºC e filas que duraram até duas horas para ver Pelé nesta segunda.

Os filhos Edinho, Kelly, Jennifer, Joshua, Celeste e Flávia se revezaram ao lado do caixão, no gramado da Vila Belmiro. O velório de Pelé segue aberto ao público durante toda a madrugada, até as 10h desta terça-feira.

