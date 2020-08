Europa volta a ter jogos entre seleções em meio aos efeitos da Covid-19

publicidade

Após um hiato de quase um ano, os jogos entre seleções nacionais voltam a ser realizados nesta semana, apenas na Europa. A janela internacional (conhecida também como "data Fifa") se anuncia atípica com partidas sem a presença de público, vigilância sanitária contra a Covid-19 e diferenças de condicionamento físico entre as equipes.

Embora a pandemia continue a assolar o mundo, o futebol internacional tenta regressar ao Velho Continente, apesar das restrições que estão sendo reforçadas em muitos países.

Apenas a Uefa, confederação europeia, conseguiu manter os seus jogos, dando início à segunda edição da Liga das Nações, competição criada para substituir os tradicionais amistosos do terceiro trimestre do ano, geralmente pouco atrativos.

Já as demais confederações, terão de esperar pelo menos até outubro, segundo decisão da Fifa, entidade que rege o futebol mundial, "em resposta às mudanças provocadas mundialmente pela pandemia da Covid-19".

Enquanto Neymar e Messi não terão amistosos para disputar com as seleções de seus países, Brasil e Argentina, respectivamente, o francês Kylian Mbappé, companheiro do atacante brasileiro no PSG, e o português Cristiano Ronaldo, da Juventus, reencontrarão suas equipes nacionais, pela primeira vez desde novembro de 2019, data da última convocação antes da chegada da pandemia.

Nenhum jogo terá torcedores

Foram cerca de dez meses sem jogos entre seleções, um período nunca visto em muitos países desde a Segunda Guerra Mundial, com uma consequência principal: o adiamento em um ano do Eurocopa 2020, agora remarcada para os meses de junho e julho de 2021.

E o mês de setembro começa com alguns clássicos agendados, como Alemanha x Espanha, no dia 3, e França x Croácia, no dia 8, reeditando a final da Copa do Mundo de 2018.

Mas, além do desafio esportivo, o que marcará essa retomada dos confrontos entre seleções nacionais será o desafio da saúde.

Tal como nas fases finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa, em agosto, a Uefa determinou que todos os jogos da da Liga das Nações serão disputados sem a presença de público, mesmo em países como a França, onde um certo número de espectadores é permitido.

Por isso, a Espanha escolheu receber a Ucrânia no dia 6 de setembro no pequeno estádio Alfredo di Stefano (6.000 lugares), no complexo esportivo do Real Madrid em Valdebebas (ao norte da capital Madri).

"É normal ver mais casos positivos"

Embora na tabela não tenha nenhuma partida agendada para campo neutro e as restrições às viagens tenham sido contornadas com a adoção de medidas especiais para o deslocamento de jogadores, comissões técnicas, equipes de apoio e dirigentes, a vigilância para evitar a propagação da Covid-19 será minuciosa, com o mesmo protocolo adotado durante as fases finais das competições continentais.

"Os jogadores serão testados antes de virem para Clairefontaine (o centro de treino da seleção francesa) e depois serão submetidos a testes regulares em laboratórios certificados pela Uefa", explicou Emmanuel Orhant, o diretor médico da Federação Francesa.

A obsessão de todas as federações é obviamente impedir o contágio no elenco. Em algumas seleções, foram diagnosticados casos positivos que levaram ao afastamento de jogadores, como no caso de Mikel Oyarzabal, na Espanha, ou Paul Pogba, com a França.

"Os jogadores viajaram para todos os lugares durante as férias, por isso é normal ver mais casos positivos", afirmou o professor Enrico Castellacci, presidente da Associação Italiana de Médicos de Futebol, à imprensa local.

É importante destacar que, para muitos, a retomada desses compromissos ocorre logo após o período de férias. É o caso da Espanha, Inglaterra ou Itália, onde o fim dos campeonatos locais foi prorrogado até julho, ou agosto, para os clubes que se destacaram nas competições europeias.

Assim, por exemplo, os jogadores do Real Madrid voltaram a treinar no domingo e os do Barcelona retornam nesta segunda-feira, o primeiro dia de concentração da seleção espanhola. Já os jogadores que atuaram no campeonato francês estão prontos porque a nova temporada da competição foi iniciada no dia 22 de agosto.

Alguns treinadores optaram por adaptar as suas listas de convocados: na Alemanha, Joachim Löw não relacionou os jogadores do Bayern de Munique, que há oito dias conquistaram a Liga dos Campeões e não tiveram período de descanso.