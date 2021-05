Eventuais torcedores nos Jogos de Tóquio passarão por controles rigorosos

publicidade

Os eventuais torcedores locais dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecerão de 23 de julho a 8 de agosto, serão obrigados a apresentar um teste de Covid-19 negativo ou um certificado de vacinação, informa o jornal conservador japonês Yomiuri. Além disso, os espectadores não poderão consumir alimentos ou bebidas alcoólicas, assim como não poderão incentivar os atletas, destaca o jornal, ao noticiar um plano que está sendo examinado pelo governo, segundo uma fonte oficial que pediu anonimato.

Em março, o comitê organizador dos Jogos vetou a presença de torcedores procedentes do exterior, algo inédito na história do movimento olímpico. Em junho, os organizadores devem anunciar a decisão sobre a presença ou não de espectadores que moram no Japão nos locais de competição e o eventual limite de capacidade.

Se o público local for autorizado, um serviço de segurança vai monitorar o comportamento dos torcedores, que poderão ser expulsos caso não respeitem as regras, informou o Yomiuri. "Este plano tem como objetivo deter a propagação de contágios durante os Jogos com medidas rígidas", afirma o jornal.

Neste contexto, os espectadores terão a obrigação de apresentar um certificado de vacinação ou um teste negativo realizado durante a semana anterior a seu acesso ao local de competição. Também serão obrigados a usar máscaras e a preencher fichas de controle sanitário, segundo o jornal.

Até o momento, apenas 2,5% da população japonesa (125 milhões de pessoas) recebeu duas doses da vacina anticovid. O governo japonês é muito criticado pela lentidão do programa de vacinação, o que contribui para o clima anti-olímpico.

Uma nova pesquisa feita em todo o Japão pelo jornal Nikkei mostra que 62% dos entrevistados desejam o cancelamento ou adiamento dos Jogos Olímpicos, enquanto 34% são favoráveis à realização do evento na data prevista.

Em Tóquio as opiniões são mais equilibradas, pois segundo uma pesquisa de opinião do jornal Yomiuri 49% dos moradores da capital desejam os Jogos Olímpicos e 48% querem o cancelamento. Além disso, 25% dos entrevistados afirmaram que desejam o evento com um número limitado de espectadores, enquanto 24% defenderam Jogos sem a presença de torcedores.

