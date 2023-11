Everton, ex-Grêmio, é suspeito de importunação sexual

publicidade

O meia-atacante Everton, que atuou no Grêmio, São Paulo e Flamengo, é suspeito de cometer importunação sexual e agressão. O jogador, que atualmente está na Ponte Preta, teria passado a mão e agredido duas mulheres, segundo informações publicadas pelo site R7.

As duas mulheres registraram um boletim de ocorrência contra o atleta de 34 anos. Conforme a denúncia feita à Polícia Civil, o crime teria ocorrido durante a realização de um churrasco no fim de semana. Ao cometer o assédio, ele teria sido confrontado e, a partir disso, partido para as agressões.

A última vez em que entrou em campo pela Ponte Preta foi no dia 9 de setembro, quando a Macaca encarou o Sampaio Corrêa, em duelo válido pela 27ª rodada da Série B.

