Ex-Grêmio, Diego Tardelli anuncia aposentadoria após 20 anos de carreira

Revelado pelo São Paulo, com passagem pelo Grêmio e ídolo da torcida do Atlético-MG, onde conquistou a Libertadores em 2013, o atacante Diego Tardelli usou suas redes sociais para anunciar a aposentadoria dos gramados. Aos 38 anos, o jogador encerra a carreira após 20 anos. Ele não atuava desde o fim de 2021, quando vestiu a camisa santista. "Como é difícil dar adeus ao futebol. Ainda não sei nem se é o momento certo e se estou preparado para me despedir, porque foi assim também, meio que de repente e sem eu estar preparado que tudo começou no dia 9/3/2003. Em apenas 10 minutos a minha vida se transformava e aquele sono de criança foi se tornando realidade", iniciou sua nota de despedida.

Tardelli fez questão de prestar homenagem à avó, dona Lola, que o criou desde os dois anos enquanto os pais trabalhavam fora, e que era a responsável por levá-lo às escolinha de futebol para as peneiras. A definiu como "maior incentivadora." Também agradeceu aos pais e reconheceu todos que foram importantes em sua vida no futebol.

"Obrigado a todos os atletas, treinadores, comissão técnica, imprensa, presidentes, diretores, aos meus empresários Giuliano e Beto Fedato que ao longo desses 20 anos fizeram parte da minha jornada. Foi tudo incrível, o futebol me proporcionou tantas coisas maravilhosas que jamais eu poderia imaginar e viver tudo o que eu vivi", afirmou.

O jogador recebeu inúmeras mensagens, inclusive de ex-companheiros, casos de Diego Ribas, Eder, Leandro Donizete, Nenê, todos parabenizando-o pela bela carreira e desejando sorte nos novos ciclos da vida que virão em breve.

"Realizei o sonho de conhecer alguns dos meus ídolos e até mesmo jogar com alguns deles, conheci países diferentes, culturas novas, cheguei à seleção brasileira, ganhei títulos, fui respeitado. Enfim, foi tudo lindo e não me arrependo de nada", concluiu, agradecendo também aos clubes por onde passou e finalizando com mensagem de amor para a mulher Vanessa e os filhos Dieguinho e Pietra.

