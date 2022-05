Ex-Inter, Alexander "Cacique" Medina é anunciado oficialmente como treinador do Vélez

publicidade

A passagem do uruguaio Alexander Cacique Medina por Porto Alegre não deixou saudades na torcida do Inter, que viu o time ser goleado em Gre-Nal e eliminado pelo Globo na Copa do Brasil, além de acumular resultados ruins na primeira fase da Copa Sul-Americana. No entanto, o treinador segue com prestígio no mercado sul-americano e foi anunciado oficialmente neste sábado como novo treinador do Vélez Sarsfield, da Argentina.

🤝 Alexander Medina es el nuevo entrenador de #Vélez.



⚽️ El lunes hará su presentación frente al plantel en la Villa Olímpica. Por la tarde firmará su contrato en la Sede y brindará una conferencia ante los medios.



✍🏻 El vínculo será por 18 meses.



¡Bienvenido Cacique!



💪🏼🇺🇾🪶 pic.twitter.com/ZrkVcgLGaR — Vélez Sarsfield (@Velez) May 28, 2022

No país vizinho, Medina viveu seus melhores momentos como comandante, onde se destacou no Talleres de Córdoba, clube que classificou para a Libertadores e teve importante campanha no campeonato local. O contrato será por 18 meses.

Já em sua chegada, o treinador descobriu que terá um adversário complicado nas oitavas de final da Libertadores em 2022. Caberá a Cacique encarar o River Plate de Marcelo Gallardo.

