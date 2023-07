Ex-Inter, Paulo Autuori pede demissão do Atlético Nacional da Colômbia

publicidade

O técnico Paulo Autuori pediu demissão do Atlético Nacional, depois de perder a final do Torneio Apertura do Campeonato Colombiano, a semanas da disputa das oitavas de final da Copa Libertadores, informou o clube nesta quinta-feira.

"Devido a motivos pessoais, o treinador decidiu se afastar", escreveu o time de Medellín em um comunicado. Sob o comando de Autuori, de 66 anos, o Atlético Nacional perdeu no dia 24 de junho uma inédita final contra o Millonarios, seu eterno rival.

O treinador vinha sofrendo críticas da torcida, insatisfeita com seu estilo defensivo, e nos últimos jogos ficou evidente sua má relação com alguns jogadores. Depois da derrota para o Millonarios, o time perdeu na última rodada da fase de grupos da Libertadores para o Patronato, que está na segunda divisão da Argentina.

Nas oitavas do torneio continental, o Atlético Nacional vai enfrentar outro argentino, o Racing, na primeira quinzena de agosto. Campeão da Libertadores com Cruzeiro e São Paulo, onde também conquistou o Mundial de Clubes em 2005, Autuori tinha chegado à Colômbia em outubro de 2022.

