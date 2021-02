Ex-jogador da NFL é encontrado morto em quarto de hotel nos EUA

publicidade

O corpo do ex-receiver, que participou de três Jogos das Estrelas (Pro-Bowl) durante uma carreira de 12 temporadas no futebol americano, foi encontrado durante a madrugada or uma funcionária de um hotel em Brandon, ao Leste de Tampa.

As autoridades locais ainda não confirmaram as causas da morte, mas as primeiras informações oficiais indicam que o corpo de Jackson não mostrava "sinais de violência". O ex-atleta foi dado como desaparecido pela família há quatro dias

A polícia o encontrou no hotel e chegou a atestar seu bem-estar antes de dar fim ao caso. "Meu coração dói pelos muitos entes queridos que Vincent Jackson deixou para trás, de sua esposa e filhos à nação do Buccaneers que o adorava", disse o xerife Chad Chronister do condado de Hillsborough. Ainda segundo o xerife, o ex-jogador estava hospedado no Homewood Suites em Brandon, Flórida, desde 11 de janeiro

Jackson jogou 12 temporadas na NFL. Ele começou a carreira no San Diego Chargers em 2005, após ser selecionado na segunda rodada do draft. Ele participou das edições do Jogo das Estrelas em 2009, 2011 e 2012, ano em que se transferiu para os Buccaneers, onde atuou até 2016. O ex-jogador se aposentou dois anos depois.

