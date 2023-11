Ex-jogador Overmars é banido do futebol por um ano por envio de mensagens de cunho sexual

publicidade

O ex-jogador Marc Overmars foi banido, nesta quinta-feira (16), de exercer qualquer atividade relacionada ao futebol holandês pelo período de um ano, após ter enviado fotos e vídeos de cunho sexual a funcionárias enquanto era diretor esportivo do Ajax.

Overmars renunciou ao cargo em fevereiro de 2022, após admitir ter enviado uma "série de mensagens inadequadas" a algumas colegas de trabalho e ter declarado estar "envergonhado" de seu comportamento. Um mês depois, o holandês foi anunciado como diretor técnico do clube belga Royal Antwerp.

Nesta quinta-feira (16), o Tribunal Desportivo da Holanda decidiu proibir o ex-jogador de "exercer qualquer função" em qualquer organização afiliada à Federação Holandesa de Futebol pelo período de dois anos, um deles em suspensão.

"Ao examinar qual sanção seria apropriada, a comissão disciplinar levou em consideração o fato de que o caso foi amplamente midiatizado e prejudicou o arguido", afirma o tribunal, que, no entanto, indica que o "comportamento inapropriado" de Overmars durou mais tempo e que vários casos foram identificados.

O ex-atleta assumiu o cargo de diretor técnico do Ajax em 2012 e teve um papel importante nas conquistas recentes do clube de Amsterdã, especialmente na temporada de 2018/2019, quando chegou à semifinal da Liga dos Campeões, e na Liga Europa 2017/2018, na qual disputou a final, mas perdeu para o Manchester United.

Como jogador, Overmars foi campeão da Champions League com o Ajax em 1994/1995 e do Mundial de Clubes de 1995, diante do Grêmio, além de acumular acumulou três títulos do Campeonato Holandês. Na Inglaterra, venceu o Campeonato Inglês em 1998 pelo Arsenal, antes de se transferir para o Barcelona por empréstimo.

Pela seleção holandesa, ele disputou as Copas do Mundo de 1994 e 1998, edição em que a 'Oranje' terminou em quarto lugar.