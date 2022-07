Ex-técnico do Inter, Medina derruba jogador e é expulso no Campeonato Argentino

publicidade

O ex-técnico do Inter, Alexander Medina protagonizou um lance pitoresco na 11ª rodada do Campeonato Argentino na noite desta sexta-feira. Treinador do Vélez Sarsfield, "El Cacique" foi expulso ao cometer "falta" no meia-atacante Matias Ramirez no empate em 1 a 1 diante do Godoy Cruz.

Em lance na linha lateral, o comandante calçou meia-atacante Ramirez e derrubou o jogador adversário, que tentava progredir para o ataque na reta final segundo tempo. O jogo já estava igualado em 1 a 1 e seguiu assim até o final.

A partida também teve outro lance no mínimo curioso. Logo aos 3 minutos, o gol do Godoy Cruz saiu em uma enorme trapalhada do goleiro. Ao tentar evitar que a bola saísse para escanteio, ele não conseguiu pegá-la, e o atacante Barrios roubou e mandou para o gol vazio. Aos 15, Godín empatou e deu números finais ao jogo.

Apesar do destempero desta noite, Medina vive momento interessante na Argentina. Ele está classificado às quartas de final da Libertadores e encara o Talleres na próxima quarta-feira, às 21h30min.

