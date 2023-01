Fãs dão último adeus a Dinamite no estádio de São Januário

publicidade

Acostumado a ser o palco de grandes conquistas do Vasco, o estádio de São Januário recebeu, nesta segunda-feira, o velório de Roberto Dinamite. Fãs, ex-jogadores, dirigentes e atuais atletas puderam dar o último adeus ao maior jogador da história do clube, que faleceu aos 68 anos em decorrência de um tumor no intestino, no último domingo.

Nesta terça-feira, o velório continua para familiares e seus convidados, também em São Januário, das 9h às 10h. Em seguida, o corpo de Dinamite será levado em um carro do Corpo de Bombeiros para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será sepultado ao lado de seus pais.

Roberto Dinamite disputou 1.110 jogos pelo Vasco, com 708 gols. Ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 bolas na rede. Com a camisa cruz-maltina, conquistou o Brasileirão de 1974 e cinco Campeonatos Cariocas (1977, 1982, 1987, 1988 e 1992). Pela Seleção Brasileira, disputou as Copas do Mundo de 1978 e 1982.

Veja Também