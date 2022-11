Fan Fest de Doha tem avalanche de torcedores pelo primeiro gole de cerveja "oficial" da Copa

publicidade

Milhares de torcedores fizeram fila em Doha por mais de uma hora neste sábado aguardando o momento de comprar a primeira cerveja "oficial" da Copa do Mundo de 2022. Na véspera do jogo de abertura entre Catar e Equador, a Fan Festival da Fifa abriu suas portas na tarde deste sábado. Três horas depois, as barracas de cerveja foram abertas no parque Al Bidda, na capital Catari.

Um dia depois da decisão dos organizadores de não vender cervejas nos arredores dos estádios e disponibilizar a bebida somente nas fanzones, o momento era esperado por vários torcedores ansiosos, que na abertura dos portões correram como numa prova de 100 metros rasos pelo primeiro gole. Greg Krawiec, de 31 anos, um americano torcedor da Polônia, tinha prometido que estaria entre os primeiros da fila por uma cerveja. Cumpriu sua promessa.

"Corta um pouco o coração porque gosto de beber uma cerveja enquanto assisto futebol, mas isso não vai diminuir o interesse no torneio", diz Krawiec. "Queremos que o Mundial seja festivo e a cerveja ajuda a divertir, mas temos que nos adaptar", opina o mexicano Alan Sánchez, de 30 anos.

Juan Álvarez, por sua vez, mostra seus dotes de equilibrista carregando 12 cervejas compradas a 50 riais cataris (aproximadamente R$ 75, na cotação atual) cada uma; um preço similar aos praticados nos hotéis internacionais e mais elevado do que o declarado em um primeiro momento pelos organizadores.

'Quatro cervejas é melhor do que uma'

"Eu vou beber pelo menos três", anuncia Álvares enquanto assiste ao espetáculo pirotécnico que acontece bem longe dali. "Os fogos de artifício e os lasers estão demais, mas não um Mundial sem cerveja!"

Como a maioria dos torcedores chegados do exterior, a americana Katherine Castellanos, de 30 anos, aceita as restrições impostas pelas autoridades do Catar, um emirado muçulmano conservador. Katherine dá uma dica preciosa: "quando chegar no balcão, compre quatro cervejas ao invés de uma", para assim se unir à multidão de 40 mil pessoas residentes no Catar e visitantes, em sua maioria latino-americanos.

Na programação do resto da tarde, a inauguração oficial da Fan Festival pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e depois um show do cantor colombiano Maluma. Os DJ Diplo e Calvin Harris, o grupo Clean Bandit e o rapper Gims também estão entre as atrações musicais da festa.

Várias áreas particulares de torcedores, muitas delas com venda de bebidas alcoólicas sem restrições, estão espalhadas por Doha. Os organizadores da Copa do Mundo prometem "90 eventos especiais" até a final do torneio, no dia 18 de dezembro.

Veja Também