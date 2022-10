Felipão já vislumbra aposentadoria: "Não deverei ser técnico no ano que vem"

publicidade

Com uma decisão da Copa Libertadores a ser disputada no final deste mês pelo Athletico-PR, Luiz Felipe Scolari voltou a cogitar o fim de sua carreira à beira dos gramados. Aos 73 anos, o consagrado treinador disse ao podcast 90 + 3, da Conmebol, que não deve comandar o time paranaense em 2023. "Já tomei uma decisão que, aos poucos, pode ser modificada por uma ou outra situação. Não deverei ser o técnico no ano que vem", afirmou o treinador.

Um encontro já está previamente marcado com a cúpula do clube paranaense ao fim do Campeonato Brasileiro. Felipão pode até seguir ligado ao futebol, mas como uma espécie de diretor esportivo. Neste caso, o auxiliar Paulo Turra pode seguir no comando do time profissional.

Sobre a possibilidade de o Athletico-PR disputar o Mundial de clubes, o treinador se manifestou sobre a questão. "Posso ir ao Mundial, mas pode ir outra pessoa do lado que comande a equipe. O que eu desejo é não me preocupar com nada e ganhar a Libertadores. Será o ápice de toda uma vida", comentou o técnico.

Contratado em meio a uma fase complicada do Athletico-PR na Libertadores, Felipão conseguiu arrumar a casa e garantiu o time rubro-negro para as fases eliminatórias. O melhor momento desta sua passagem veio com a classificação na semifinal sobre o Palmeiras no Allianz Parque.

A decisão contra o Flamengo para saber quem é o melhor time da América do Sul está marcada para o dia 29 deste mês, em Guayaquil. No Brasileiro, o Athletico-PR soma 48 pontos e tem um difícil compromisso neste domingo pela competição: enfrenta o tradicional rival Coritiba, na Arena da Baixada.