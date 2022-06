Fenerbahçe anuncia Jorge Jesus como novo treinador

publicidade

O Fenerbahçe da Turquia anunciou nesta quinta-feira o português Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, como seu novo treinador. "A cerimônia de assinatura do nosso novo técnico, Jorge Jesus, será na sexta-feira, 3 de junho", informou o clube.

Veja Também

O português, que foi campeão brasileiro e da Libertadores em 2019 pelo Flamengo, substituirá o turco Ismail Kartal no comando do Fenerbahçe. Jesus, de 67 anos, tinha deixado o Benfica em dezembro do ano passado devido aos maus resultados e a uma ruptura com os jogadores.

O Fenerbahçe, que foi vice-campeão turco na última temporada, não vence a liga nacional desde 2014.