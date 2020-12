Ferreira destaca entrega do Grêmio em empate sem gols contra o Goiás

publicidade

O Grêmio desperdiçou a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro ao empatar contra o Goiás por 0 a 0, neste sábado, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 25ª rodada. Apesar disso, o atacante Ferreira, que entrou no segundo tempo, preferiu enxergar coisas positivas do confronto. O jogador comentou o equilíbrio e gostou da entrega do time para tentar sair de campo com os três pontos.

"O Goiás é uma equipe muito qualificada e que está numa situação complicada. Mas não faltou entrega de ambas as equipes e o jogo acabou ficando mais fechado no segundo tempo", disse na saída do gramado.

Evidente que entrar no G-4 era o grande objetivo do time neste sábado, principalmente por estar atuando diante do até então lanterna do campeonato. Se vencesse, o Tricolor assumiria, mesmo que provisoriamente, a terceira colocação. Contudo, ficou em sexto lugar com 41 pontos. E pode perder posições caso Fluminense e Santos vençam as suas partidas neste domingo contra Vasco e Flamengo, respectivamente.

Renato comenta opção por Luiz Fernando

Em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi comentou a opção de deixar Ferreira no banco e começar a partida com Luiz Fernando. "Produz um pouco mais do que Ferreira. Simples. A decisão é do treinador. Respeito a opinião, mas ninguém conhece melhor o grupo do que o treinador. Pelo menos penso eu", afirmou.

