Ferreira vê melhor fase da carreira em mais um jogo de destaque no Grêmio

Autor de dois gols na vitória do Grêmio por 3 a 1 diante do Lanús, na noite desta quinta-feira, o atacante Ferreira destacou estar vivendo o melhor momento da carreira com a camisa tricolor. O atleta já vinha tendo um bom aproveitamento sob o comando de Renato Portaluppi e cresceu ainda mais com Tiago Nunes.

"O segredo é o trabalho. Com isso, a confiança vem e as coisas começam a dar certo", disse o atleta, que fez uma breve análise sobre o triunfo diante do Lanús. "A gente sabia da importância da vitória para a classificação. A equipe vem bem e vamos lutar por nossos objetivos."

Apesar de já estar praticamente classificado à próxima fase, o meia Matheus Henrique, autor de um dos gols da noite, pediu calma para o grupo. O Grêmio precisa conquistar apenas um ponto nos dois últimos jogos restantes para selar sua classificação. Os duelos são contra Aragua-VEN e La Equidad (COL).

"Foi um grande resultado, confronto difícil, mas fizemos nosso jogo e conseguimos conquistar a vitória. Nessa sequência positiva é bom manter os pés no chão. Precisamos seguir concentrados para não deixar a classificação passar", completou o volante.

O jogador também foi só elogios ao atacante Ferreira. "Todo mundo já sabia do talento dele. Não só eu, mas o grupo todo pedia paciência a ele", afirmou.