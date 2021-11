Festa palmeirense fica completa com chegada de heróis do tri

publicidade

O elenco campeão do Palmeiras desembarcou no Aeroporto de Guarulhos por volta das 2h da manhã, de onde seguiu de ônibus para a comemoração com a torcida. Muitos palmeirenses passaram horas em frente ao CT do clube, na expectativa do encontro com os jogadores

O camisa 16 aproveitou a oportunidade para gritar o nome de Luiz Adriano, que ficou na reserva durante a final contra o Flamengo. Deyverson, autor do gol do título, pegou o microfone após fala de Leila Pereira, a próxima presidente do Verdão.

Em uma decisão com todos os ingredientes de um grande jogo no mítico estádio Centenário, em Montevidéu, o time alviverde derrotou o Flamengo por 2 a 1 e levou a taça da Libertadores pela terceira vez na história.

A equipe de Abel Ferreira foi melhor no primeiro tempo e encontrou seu gol cedo, aos cinco minutos, com Raphael Veiga. A equipe rubro-negra cresceu na etapa final e marcou com Gabriel após tabela com Arrascaeta. Na prorrogação, brilhou a estrela de um herói improvável, Deyverson, que entrou na vaga do lesionado Veiga para anotar o gol do título e fazer história.

Campeão em 1999, 2020 e agora em 2021, o Palmeiras se junta a Grêmio, São Paulo e Santos na lista dos brasileiros que mais venceram o torneio continental. Além disso, quebrou um tabu de quatro anos sem vencer o rival carioca. Abel Ferreira, com a sua terceira taça, a segunda da maior competição da América do Sul, entra para o rol dos grandes técnicos da Libertadores.