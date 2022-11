FGF divulga tabela do Gauchão 2023; confira os jogos de Grêmio e Inter

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol divulgou, na manhã desta quinta-feira, a tabela do Gauchão 2023. O início da competição está previsto para o dia 14 de abril e a final no dia 9 de abril.

Atual pentacampeão, o Grêmio estreia contra o Caxias no Centenário, em Caxias do Sul. Já o Inter recebe o Juventude no Beira-Rio. O primeiro Gre-Nal está marcado para a 10ª rodada (dia 4 ou 5 de março), na Arena.

O sistema de disputa segue o mesmo. Os 12 times se enfrentam em turno único, com os quatro melhores colocados se classificando para a semifinal. Tanto na semifinal, quanto na final, as equipes vão fazer jogos de ida e volta.

Confira, abaixo, a tabela completa do Campeonato Gaúcho 2023:

1ª rodada (14/01 ou 15/01)

Caxias x Grêmio (Centenário)

Inter x Juventude (Beira-Rio)

São Luiz x Ypiranga (19 de Outubro)

Novo Hamburgo x Avenida (Estádio do Vale)

Esportivo x São José (Montanha dos Vinhedos)

Brasil-Pel x Aimoré (Bento Freitas)

2ª rodada (21/01 ou 22/02)

Juventude x São Luiz (Alfredo Jaconi)

Ypiranga x Novo Hamburgo (Colosso da Lagoa)

Avenida x Inter (Eucaliptos)

São José x Caxias (Francisco Novelletto)

Aimoré x Esportivo (Cristo Rei)

Grêmio x Brasil-Pel (Arena)

3ª rodada (25/01 ou 26/01)

Inter x São Luiz (Beira-Rio)

Avenida x Ypiranga (Eucaliptos)

Novo Hamburgo x Juventude (Estádio do Vale)

São José x Grêmio (Francisco Novelletto)

Esportivo x Brasil-Pel (Montanha dos Vinhedos)

Caxias x Aimoré (Centenário)

4ª rodada (28/01 ou 29/01)

São Luiz x Novo Hamburgo (19 de Outubro)

Juventude x Avenida (Alfredo Jaconi)

Inter x Ypiranga (Beira-Rio)

Aimoré x São José (Cristo Rei)

Brasil-Pel x Caxias (Bento Freitas)

Esportivo x Grêmio (Montanha dos Vinhedos)

5ª rodada (04/02 ou 05/02)

Avenida x São Luiz (Eucaliptos)

Ypiranga x Juventude (Colosso da Lagoa

Novo Hamburgo x Inter (Estádio do Vale)

São José x Brasil-Pel (Francisco Novelletto)

Caxias x Esportivo (Centenário)

Grêmio x Aimoré (Arena)

6ª rodada (08/02 ou 09/02)

São Luiz x Esportivo (19 de Outubro)

Ypiranga x São José (Colosso da Lagoa)

Juventude x Grêmio (Alfredo Jaconi)

Inter x Caxias (Beira-Rio)

Novo Hamburgo x Brasil-Pel (Estádio do Vale)

Avenida x Aimoré (Eucaliptos)

7ª rodada (11/02 ou 12/02)

Grêmio x Avenida (Arena)

Brasil-Pel x Inter (Bento Freitas)

São José x Juventude (Francisco Novelletto)

Caxias x São Luiz (Centenário)

Esportivo x Novo Hamburgo (Montanha dos Vinhedos)

Aimoré x Ypiranga (Cristo Rei)

8ª rodada (15/02 ou 16/02)

Ypiranga x Brasil-Pel (Colosso da Lagoa)

Avenida x Esportivo (Eucaliptos)

São Luiz x Grêmio (19 de Outubro)

Inter x São José (Beira-Rio)

Novo Hamburgo x Caxias (Estádio do Vale)

Juventude x Aimoré (Alfredo Jaconi)

9ª rodada (25/02 ou 26/02)

Grêmio x Novo Hamburgo (Arena)

Esportivo x Ypiranga (Montanha dos Vinhedos)

Brasil-Pel x Avenida (Bento Freitas)

Caxias x Juventude (Centenário)

São José x São Luiz (Francisco Novelletto)

Aimoré x Inter (Cristo Rei)

10ª rodada (04/03 ou 05/03)

Grêmio x Inter (Arena)

Aimoré x Novo Hamburgo (Cristo Rei)

São José x Avenida (Francisco Novelletto)

Brasil-Pel x São Luiz (Bento Freitas)

Caxias x Ypiranga (Centenário)

Esportivo x Juventude (Montanha dos Vinhedos)

11ª rodada (11/03 ou 12/03)