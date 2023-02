FGF estuda novo horário para o clássico Gre-Nal

publicidade

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) está estudando uma nova alteração no horário do clássico Gre-Nal do próximo domingo, na Arena. Conforme o repórter da Rádio Guaíba, Marcelo Salzano, o duelo seria antecipado para às 11h da manhã. Se confirmada, essa será a segunda alteração. Antes de ser confirmado às 20h, no domingo, a partida iria ocorrer no sábado, às 19h30min.

#GreNal | Existe a possibilidade do Gre-Nal, domingo, 05/03, na Arena ser 11:00 da manhã. @GuaibaEsporte — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) February 26, 2023

O confronto será válido pela penúltima rodada da fase inicial do Gauchão e marca o reencontro de Grêmio e Inter após o Estadual do ano passado.

Com o Tricolor na Série B, 2022 contou somente com três clássicos, dois vencidos pelo Colorado, mas um atropelamento gremista no Beira-Rio - 3 a 0 - eliminou o time que era treinado por Alexander Cacique Medina.

