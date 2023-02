Fifa anuncia finalistas da seleção ideal sem Vini Jr e com Neymar e Cristiano Ronaldo

publicidade

A Fifa divulgou nesta segunda-feira a lista de finalistas da Seleção do Ano, prêmio que elege um time ideal, posição por posição. Vinícius Júnior, do Real Madrid, um dos principais nomes do futebol brasileiro na atualidade, ficou de fora, mas o Brasil tem quatro representantes, entre eles Neymar. O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, o volante Casemiro, do Manchester United, e o goleiro Alisson, do Liverpool, são os outros brasileiros na disputa.

Um dos nomes que concorrem a um espaço no setor ofensivo da seleção da Fifa é Cristiano Ronaldo, mesmo longe de apresentar o futebol que o consagrou ao longo da vitoriosa carreira. Contratado pelo Al-Nassr no final do ano passado, o português rescindiu com o Manchester United em novembro, quando já estava no Catar para a disputa da Copa do Mundo com Portugal. No Mundial, perdeu a titularidade no início do mata-mata.

Karim Benzema, do Real Madrid, e Mbappé e Messi, ambos do PSG, são outros nomes que estão na briga. O trio também é finalista do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. A lista de atacantes ainda tem Erling Haaland, do Manchester City, e Robert Lewandowski, do Barcelona.

No meio de campo, Casemiro compete com nomes experientes como Luka Modric e Kevin de Bruyne, mas os demais indicados são jovens que atingiram um novo nível em 2022. O argentino Enzo Fernández, que trocou o Benfica pelo Chelsea no final do mês passado, é um desses nomes. Ele tem a companhia do inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, Federico Valverde, do Real Madrid, e dos barcelonistas Pedri e Gavi.

Entre os defensores, além de Thiago Silva, a lista tem os zagueiros Gvardiol (Leipzig) e Rudiger (Real Madrid) e os laterais Theo Hernandez (Milan), Hakimi (PSG), Alphonso Davies (Bayern de Munique) e João Cancelo (Manchester City). Já Alisson briga com Courtois, do Real Madrid, e Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa e herói da Argentina na Copa do Mundo.

De acordo com a FIFPro, sindicato mundial de atletas de futebol e realizador da premiação, o time ideal será montado com um goleiro, três defensores, três meias e três atacantes escolhidos por votação entre os jogadores. O 11º integrante será o jogador de linha que tiver mais votos no total e não estiver entre os dez vencedores da votação por posição.

Confira os indicados:

Goleiro: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina), Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) e Alisson (Liverpool/Brasil)

Defensores: João Cancelo (Manchester City/Bayern de Munique/ Portugal), Alphonso Davies (Bayern de Munique/Canadá), Virjil van Dijk (Liverpool/Holanda), Josko Gvardiol (RB Leipzig/Croácia), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos), Theo Hernandez (Milan/França), Antonio Rudiger (Chelsea /Real Madrid/Alemanha),Thiago Silva (Chelsea/Brasil).

Meias: Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brasil), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Inglaterra), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica), Enzo Fernández (River Plate/Benfica/Argentina), Gavi e Pedri (Barcelona/Espanha), Luka Modric (Real Madrid/Croácia) e Fede Valverde (Real Madrid/Uruguai).

Atacantes: Karim Benzema (Real Madrid/França), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Noruega), Robert Lewandowski (Bayern de Munique e Barcelona/Polônia), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/França), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina), Neymar (Paris Saint-Germain/Brasil) e Cristiano Ronaldo (Manchester United/Al Nassr/Portugal).

