Fifa anuncia que Copa do Mundo de 2034 será na Arábia Saudita

publicidade

A Copa do Mundo de 2034 será realizada na Arábia Saudita. A informação foi confirmada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, no Instagram nesta terça-feira, 31. Infantino celebrou que as próximas três edições da Copa serão realizadas em 10 países e cinco continentes.

"O maior show da terra será organizado por Canadá, México e Estados Unidos em 2026. As próximas duas edições da Copa do Mundo da FIFA serão sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) - com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) - em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034", publicou Infantino. "À medida em que vivemos em um mundo cada vez mais dividido e agressivo, mostramos mais uma vez que o futebol une como nenhum outro", complementou

O anúncio ocorreu logo após a entidade anunciar o fim do processo para concorrência das sedes das Copas de 2030 e 2034. Os sauditas foram o único país a manifestar interesse em sediar o evento. A Austrália chegou a cogitar entrar na disputa, mas acabou desistindo.

A decisão ainda não é oficial e precisa ser confirmada no próximo Congresso da Fifa, que ocorre em maio de 2024, na Tailândia.

Veja Também