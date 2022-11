Filha de Pelé confirma internação, mas tranquiliza fãs: 'Não há nenhuma emergência'

publicidade

Filha de Pelé, Kely Nascimento veio a público nesta quarta-feira (30) para tranquilizar os fãs do Rei do futebol. Em publicação no Instagram, Kely confirmou que o pai está internado no Hospital Albert Einstein, mas para "regular suas medicações". Mais cedo, a ESPN Brasil noticiou que o ex-jogador do Santos está com um quadro de inchaço por todo o corpo, e parou de responder à quimioterapia.

"Oi meus amigos. Muito alarme nos meios de comunicação hoje sobre a saúde do meu pai. Ele está no hospital a regular a medicação. Alguns dos meus irmãos estão visitando o Brasil. Não tem surpresa, nem emergência. Estarei lá no Ano Novo e prometo publicar algumas fotos. Agradecemos a preocupação e o amor", escreveu Kely, que mora nos EUA, na publicação.

Em setembro do ano passado, Pelé foi submetido a uma operação para remover um tumor de cólon. Nos últimos anos, o tricampeão enfrentou uma série de problemas de saúde, incluindo uma cirurgia no quadril que o deixou com dores recorrentes e problemas para andar sem ajuda.

Descoberto o tumor em 2021, Pelé faz tratamento e, por isso, precisa ir ao hospital com certa frequência para dar seguimento ao atendimento médico.