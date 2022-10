Finalíssima Feminina de Futebol entre Brasil e Inglaterra será em abril de 2023

publicidade

As seleções femininas de futebol de Brasil e Inglaterra, campeãs da América do Sul e Europa, respectivamente, vão disputar a Finalíssima no dia 6 de abril de 2023, no Estádio de Wembley, anunciou nesta quarta-feira a Uefa.

Será a versão feminina do torneio intercontinental criado em 1985 sob o nome de Copa Artemio Franchi, que tinha o objetivo de coroar um vencedor entre o campeão da Europa e o da América, mas que teve apenas duas edições (1985 e 1993), até retornar em 2022.

A Itália, campeão da Eurocopa masculina e a Argentina, vencedora da Copa América, se enfrentaram no Estádio de Wembley em junho. A Albiceleste superou os Azzurri por 3 a 0 e levou o troféu.

Com este duelo, a Uefa pretende promover "um novo grande momento para o futebol feminino", após a final da Eurocopa de 2022 bater recorde de público (87 mil pessoas) e da grande audiência televisiva.

