Flamengo anuncia a saída do técnico Renato Portaluppi

Após a derrota na final da Copa Libertadores, o Flamengo anunciou nesta segunda a saída do técnico Renato Portaluppi. O comunicado foi publicado nas redes sociais do clube. De acordo com o rubro-negro, a decisão foi tomada após uma conversa entre as partes. No sábado, o time carioca perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, no estádio Centenário, e viu escapar a chance de ser tricampeão da América. O clube anunciou que interino o Maurício Souza comanda o time profissional até o encerramento do Campeonato Brasileiro.

Anuciando em julho pelo Rubro-Negro após a saída de Rogêrio Ceni, Renato era um sonho antigo do Flamengo para o comando da casamata. No entanto, a passagem do treinador – primeiro trabalho depois de deixar o Grêmio – não agradou a diretoria e, principalmente, os torcedores.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2021

No retorno à capital fluminense após a derrota na Libertadores, o clima já não era favorável ao treinador. Vice-presidente do clube, Marcos Braz, não bancou a permanência de Renato, afirmando que tudo seria decidido nesta segunda-feira.

O treinador comandou o Flamengo em 37 partidas, com 24 vitórias, oito empates e cinco derrotas – um aproveitamento de aproximadamente 72%. No Brasileirão, o Flamengo é o segundo colocado, com 67 pontos.