Flamengo passa por "mar de torcedores" antes de embarcar para Lima

publicidade

O planejamento da diretoria do Flamengo era de que o avião fretado com jogadores e comissão técnica decolasse nesta quarta-feira, às 15h30, do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, rumo a Lima, no Peru, onde jogará neste sábado a decisão da Copa Libertadores contra o River Plate. Mas a aeronave só saiu do solo às 16h28. O motivo? A festa de milhares de torcedores que se aglomeraram desde o início da manhã no portão de entrada do Terminal de Cargas do aeroporto, por onde o ônibus do clube tinha de passar.

O dia do Flamengo começou no Ninho do Urubu, onde o técnico português Jorge Jesus comandou pela manhã o último treinamento em solo brasileiro antes da viagem ao Peru. Por volta de 12h30, a delegação embarcou no ônibus rumo ao aeroporto e logo no portão do CT uma multidão, fazendo muita festa, quase impediu que ele passasse pelas ruas do bairro na zona oeste do Rio.

Ultrapassada a barreira de torcedores, o ônibus pegou vias expressas da capital carioca, como a Linha Amarela e a Linha Vermelha, para chegar ao Galeão. Após cerca de 40 minutos de trajeto, o veículo se aproximou da entrada do Terminal de Cargas e teve de atravessar, bem devagar e com muita cautela, um "mar de torcedores" que se espremiam para tentar ficar perto do ônibus e dar algum aceno aos jogadores.

Para percorrer cerca de 300 metros e entrar na área reservada do aeroporto, sem muita ajuda da Polícia Militar e das autoridades de trânsito, o ônibus gastou quase uma hora. Até um alambrado do local caiu com tantas pessoas em um pequeno espaço, mas não há informações sobre feridos.

Depois da entrada do ônibus, uma confusão aconteceu no local onde estavam os torcedores. Policiais militares jogaram bombas de gás lacrimogêneo para tentar dispersar a multidão e muita correria foi vista, também sem notícia de pessoas feridas.

Já sem a presença de torcedores, a delegação do Flamengo embarcou para Lima, onde nesta quinta-feira fará o primeiro treino no CT da seleção peruana. Na sexta, as atividades do dia serão o reconhecimento do gramado do estádio Monumental, palco da decisão, e a entrevista coletiva do técnico português Jorge Jesus e de um jogador, ainda não definido. O jogo no sábado terá início às 17 horas.

Festa também no CT

E os jogadores rubro-negro ganharam uma festa de despedida em grande estilo nesta quarta-feira já pela manhã. Torcedores lotaram a porta do CT Ninho do Urubu, onde Jorge Jesus comandou o último treino antes da viagem. O clima foi de festa, com muitas bandeiras, fogos de artifício e a torcida entoando sem descanso o hino do clube e outros hits da arquibancada do Maracanã. Uma aglomeração se formou na porta do CT, tornando difícil a movimentação no local.

"Cheguei aqui às 8h30 e vou seguir até o Galeão. Essa placa tá comigo desde o primeiro jogo. Meu objetivo é fazer homenagem ao Jesus. É carreira solo: Jesus e eu. Minha expectativa é que o Flamengo vai ter um jogo muito duro, mas vai ganhar", disse o bancário aposentado João Roberto, de 64 anos, que encarnou o técnico e carrega o cartaz com os dizeres "Hoje tem Jesus no controle".

Já conhecido da torcida como "Gabigolzinho", por se fantasiar com o cabelo e a barba do craque, o pequeno Emerson Rebello, de 5 anos, acompanhava a festa nos ombros do pai, Wallace Rebello. Vestindo a camisa que ganhou de presente do atacante, o menino fez com as mãos um 4 a 0 quando questionado sobre seu palpite de placar para a final.