Flamengo perde para o São Paulo, mas garante o octacampeonato

Depedendo só de si para ser campeão, o Flamengo perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, no estádio Morumbi, mas garantiu o octacampeonato brasileiro com o tropeço do Inter, no Estádio Beira-Rio, que ficou no 0 a 0 com o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira. Com isso, o time comandado por Rogério Ceni garantiu o bicampeonato consecutivo - no sufoco.

Controlando o jogo, o Rubro-Negro sofreu o gol na primeira finalização paulista no jogo. Aos 45 minutos, Luciano cobrou falta com perfeição na entrada da área. Na volta do intervalo, Bruno Henrique empatou aos seis minutos e o time carioca deu impressão que poderia deslanchar.

No entanto, aos 13 minutos, Pablo se aproveitou de falha do goleiro Hugo Moura. O arqueiro tentou lança e entregou nos pés de Daniel Alves, que entregou para o atacante empurrar para o fundo das redes.

A noite de surpresas provocou alguns sustos no primeiro tempo vindos do Beira-Rio. Um pênalti e um gol anulados do Inter fizeram os flamenguistas irem da lamentação ao alívio. O clube carioca continuava no domínio do jogo e via o São Paulo exagerar nas faltas e receber quatro cartões amarelos só no primeiro tempo. Porém, se o futebol não costuma ter lógica, seria ainda mais improvável um Brasileiro como esse ter uma noite tão previsível.

No último lance do primeiro tempo, Éverton Ribeiro cometeu uma falta em Tchê Tchê dentro da meia-lua. O São Paulo tinha nos pés a primeira chance de uma finalização perigosa. Luciano surpreendeu, cobrou no canto do goleiro e abriu o placar. O gol valia muito para a equipe paulista, pois com a vitória parcial do Fluminense sobre o Fortaleza, a vaga não fase de grupos da Libertadores estava escapando.

O segundo tempo foi ainda mais nervoso. O gol de empate de Bruno Henrique logo no começo criou a falsa impressão de uma virada. Mas aos 13 minutos o goleiro Hugo errou na saída de bola e Pablo colocou de novo o São Paulo na frente. O Flamengo ainda se segurava como campeão porque no Beira-Rio o Inter parava no goleiro Cássio ou acertava a trave.

Nos mais de 30 minutos restantes até o apito final, o Flamengo tentou a todo custo o gol. Cruzamentos na área, finalizações perigosas e boas defesas de Volpi foram tão constantes quanto o seguido grito de "acabou" vindo dos jogadores do banco de reservas do São Paulo. Para completar todo o nervosismo, o Inter ainda teve um gol anulado por impedimento nos acréscimos e os jogadores do Flamengo tiveram de aguardar o fim do jogo no Beira-Rio.

