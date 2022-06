Flamengo resiste à pressão e vence o Tolima fora de casa pela Libertadores

publicidade

O Flamengo venceu por 1 a 0 nesta quarta-feira, em sua visita ao Deportes Tolima da Colômbia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O time carioca sofreu um grande susto, com um gol anulado pelo VAR dos colombianos e, apesar do futebol magro, conseguiu o resultado que o deixa mais próximo da próxima fase do torneio.

A poucos dias do encerramento de sua passagem pelo clube carioca por empréstimo, o meia Andreas Pereira marcou o único gol do jogo. Aos 17 minutos, ele disparou um belo chute de meia distância que silenciou o estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.

A partida de volta está marcada para o dia 6 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Os flamenguistas jogam pelo empate e, quem vencer o confronto, terá pela frente nas quartas de final o vencedor do duelo entre Boca Juniors e Corinthians, que empataram em 0 a 0 na partida de ida, em São Paulo.

Veja Também