Flamengo vence Cruzeiro por 2 a 1 e chega a sétima vitória consecutiva

O Flamengo continua implacável! Neste sábado, em pleno Mineirão, a vítima foi o Cruzeiro, pelo primeiro jogo do returno do Brasileiro. Com gols de Gabigol e Arrascaeta os cariocas venceram os mineiros por 2 a 1. Thiago Neves fez para a Raposa. A vitória foi a sétima consecutiva do time de Jorge Jesus, que chegou aos 45 pontos ganhos. A última derrota do Rubro-Negro foi contra o Bahia, no dia 4 de agosto.

Começo avassalador do líder

O Flamengo começou a partida como se estivesse em casa, no Maracanã. Com forte marcação, os cariocas encurtaram a saída de bola do Cruzeiro, que pareceu assustado com o domínio adversário.

A pressão Rubro-negra logo se transformou em gol. Mais uma vez de Gabigol. O artilheiro do Brasileiro fez o 17º no campeonato, após cruzamento de Gerson. Na comemoração, o atacante fez a frase "Hoje tem gol do Gabigol", em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

O Cruzeiro demorou para equilibrar a partida e só na metade do primeiro tempo conseguiu controlar a intensidade do jogo. Pedro Rocha poderia ter empatado após lançamento de Egídio, mas a bola foi para fora. O placar ficou igual após um pênalti de Rodrigo Caio em Pedro Rocha. Thiago Neves cobrou e fez.

Segundo tempo aberto

A partida voltou do intervalo mais aberta, com os dois times em busca do desempate. O Cruzeiro exigiu que Diego Alves fizesse duas boas defesas, após de jogadas de Pedro Rocha. Quando o goleiro não defendeu, a trave salvou o Flamengo. Robinho tocou para Ezequiel, que estava sozinho na área e não acertou o gol.

A resposta dos cariocas não demorou e Fabio também teve trabalho ao defender uma bola de Bruno Henrique. O líder levou a melhor e desempatou o jogo com Arrascaeta. William Arão cruzou, Gabigol deu um corta-luz perfeito e sobrou para o uruguaio fazer o segundo do Rubro-Negro.

Mesmo com após sofrer o gol, o time de Rogério Ceni não se entregou. A partida continuou aberta, com chances para os dois lados. Mas a vitória foi do líder do Brasileirão.

O Cruzeiro enfrenta o Ceará, na quarta-feira, às 19h, na Arena Castelão. No mesmo dia, às 21h30min, o Flamengo recebe o Inter, no Maracanã.