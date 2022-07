Flamengo vence o Coritiba e sobe no Brasileirão

publicidade

O Flamengo foi no embalo da histórica classificação sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil e venceu o Coritiba, por 2 a 0, neste sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Gustavo Henrique e Diego, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi aos 24 pontos e dorme na sétima posição na tabela de classificação, enquanto o Coxa ficou com seus 19 e é o 15º colocado por enquanto.

O Flamengo, na penúltima rodada do primeiro turno, enfrenta o Juventude, na quarta-feira, às 20h30min, novamente no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pois o Maracanã está fechado para recuperação do gramado. Já o Coritiba enfrenta o Corinthians, na capital paulista, também na quarta, às 21h30, na Neo Química Arena.

O Flamengo entrou com um time praticamente todo reserva, mas mesmo assim foi dominante durante toda a primeira etapa, sendo fatal nas bolas paradas. O time terminou os 45 minutos iniciais vencendo por 2 a 0, em cobranças de escanteio. O primeiro foi aos 12 minutos, com Gustavo Henrique, de cabeça, enquanto Diego marcou o segundo, aos 20. O Coritiba, com dificuldades, até chegou ao ataque, mas não obrigou Santos a trabalhar.

No segundo tempo, o Rubro-Negro continuou dominando o jogo e dificultando as ações do Coxa. O time teve chance de aumentar o placar com Vitinho, que fez boa jogada pela esquerda e bateu na rede pelo lado de fora. O principal escape da equipe era com Marinho, pela direita, que deu muito trabalho para Egídio e à defesa paranaense. Dorival Júnior colocou alguns titulares em campo, mas o clube carioca mais administrou do que tentou realmente o terceiro gol. A melhor chance do Coxa foi aos 42, com Alef Manga de fora da área.