Fluminense anuncia contratação de Marcelo

O Fluminense anunciou no começo da tarde desta sexta-feira o retorno do lateral esquerdo Marcelo. O jogador, de 34 anos, que estava no Olympiacos, da Grécia, voltou ao clube que lhe deu projeção para a Europa.

Destaque durante muitos anos no Real Madrid, Marcelo deixou o time espanhol em 2022. No Olympiacos, o jogador fez apenas oito partidas pelo time grego. Antes disso, conquistou tudo na equipe espanhola. As atuações lhe renderam diversas convocações para a Seleção Brasileira.

Uma das curiosidades sobre Marcelo é que ele estreou em 2006 com a camisa da Seleção diante do País de Gales. Justamente neste jogo, o lateral marcou o seu primeiro gol pela equipe nacional. A sua trajetória na Seleção foi encerrada após a Copa da Rússia, em 2018.

